世邦魏理仕：地舖租金按季大幅下跌逾10%　創21年來最大跌幅

中美貿易談判，及受反修例示威持續影響，本港訪港旅遊及零售業受到嚴重拖累，7月和8月的零售業總銷貨值均錄得大幅下跌，零售業蕭條，連帶商舖成交「冰封」。

第3季整體地舖租金按季跌逾10%

世邦魏理仕發表報告，估計今年第3季整體地舖租金按季大幅下降10.5%，是1998年第一季度以來最大的季度跌幅；購物商場的租金持平，惟年內地舖整體租金或再跌5%至10%。

不過，雖然租賃市場活動在季內表現欠佳，越來越多零售商因持續的示威活動，對擴張或搬遷變得更加謹慎，但同期仍錄得時裝和化妝品零售商簽署新租約。

世邦魏理仕表示，第3季整體寫字樓租金水平按季下跌1.7%，是自2012年第一季以來錄得最大季度跌幅。（資料圖片）

甲級寫字樓租金按季跌1.7%

甲級寫字樓市況亦同樣受影響。世邦魏理仕指，第3季度甲級寫字樓的凈吸納量僅錄得25,400平方呎，空置率攀升0.3%至6.5%。整體寫字樓租金水平按季下跌1.7%，是自2012年第一季以來錄得最大季度跌幅，其中大中環區表現最差，租金水平按季跌2.9%；九龍東的高空置率亦將租金水平拖低，按季下跌1.7%。

另外，目前租戶大多採取觀望態度，不少企業推遲包括去中心化等的成本控制措施，包括搬遷至非核心區域等活動的新租約按季減少86%。

至於房地產投資活動亦大幅減慢，報告指，第3季投資營業額按季跌44％至124億元，是2016年第2季度以來的最低季度總記錄，沒有來自中國的買家在第3季完成任何收購，是自2009年第四季度以來第1次沒有進入市場，大部分收購活動的投資者來自本地。