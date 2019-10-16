【施政報告】大行評放寬按揭成數等房策　仲量聯行料樓價跌勢持續

政府公布新一份施政報告，涉及多個房屋措施，包括引用《收回土地條例》增加土地供應，以及放寬私樓按揭上限等等，引起社會對置業的討論。仲量聯行、世邦魏理仕​及戴德梁行對房策看法各異。

仲量聯行：料樓價跌勢持續

仲量聯行香港主席曾煥平認為，政府放寬按揭保險可幫助首置客及換樓客上車或換樓，無須因欠缺首期而被迫購買能有財務安排的新盤，可以轉投樓價較低、潛在供應龐大的二手市場。而政府引用《土地收回條例》收地，反映政府有決心增加公營及資助房屋供應，若資助房屋增加，將令購買私人住宅的買家減少。

不過，香港樓價短期走勢主要受本地經濟、社會事件及環球經濟影響，此三項因素均見負面，加上政府增加資助及公營房屋供應，正好對沖了按揭保險的利好因素，預期樓價跌勢將持續。

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平指，放寬九成按揭保險的樓價上限有助港人置業，惟此舉為中小型住宅樓價提供支持，從而抵銷部分樓價的下行壓力。（資料圖片）

世邦魏理仕：抵銷部分樓價下行壓力

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平則指，政府透過現有政策並加大力度，例如增加「白居二」配額、預售居屋和「綠置居」單位等，多方面增加房屋供應。而放寬九成按揭保險的樓價上限有助港人置業，惟此舉同時可能帶動更多置業需求，為中小型住宅樓價提供支持，從而抵銷部分樓價帶來的下行壓力。

政府提出運用《收回土地條例》收回私人土地，政策為增加長遠土地供應的方向正確，但相信過程比較漫長，並會遇上不少阻力，對中短期土地供應幫助不大。

戴德梁行：未來經濟存不穩定性 放寬按揭或增加風險

對於放寬按揭上限，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻相信，政策可協助市民特別是首次置業人士上車，惟市場供應仍然有限，未來環球經濟以及社會狀況仍存在不穩定性，放寬按揭成數將大幅增加槓桿效應，增加風險。他建議市民應衡量自己負擔能力，切勿盲目入市。

對於《收回土地條例》，該行環球董事及大中華區行政總裁趙錦權認為，政府收回土地作公營房屋發展早有先例，若條例引用恰當，對社會福祉是一件好事，惟政府須留意收回後的土地應全面興建公營房屋，以紓解市民迫切的置業需求。

他補充，現時新界地區因受到基建方面的限制，或同時需要配合毗鄰鄉郊地區的發展，故只可作極低密度發展，地積比率甚或低至只有0.2倍，非常浪費，政府應放寬具發展潛力土地的地積比率，以增加整體房屋供應。