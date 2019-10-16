港人移民意欲增　美聯移民顧問：9月查詢量較5月升14倍

修訂《逃犯條例》衍生的示威浪潮持續多月，港人移民意欲增加。美聯移民顧問過去數月的查詢量急升，9月的查詢量錄約300宗，較5月增加14倍；本月至今，已收到逾200宗查詢，預計10月查詢量或飆升至近半年新高。

該機構在5月僅收到20宗查詢，至6月已上升2倍至約60宗，7月及8月分別急劇攀升至約100宗及200宗。

擬短期內移民受訪者比例下降

同時，美聯移民顧問的調查發現，欲於短期內移民的受訪者比例下降。希望在3至10年內移民的港人，由7月的約49%下降至約39%；希望在1年內以及希望在1至3年內移民的受訪者，分別下降5個百分點及3個百分點，至4%及15%；有3%受訪者打算即時移民，與7月持平。打算於10年或之後移民的受訪者則由21%大幅上升至44%。

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎認為，數據反映社會示威浪潮已慢慢被市場接受及消化，令部分港人的逼切移民意欲下降，而隨著資訊流通，不少查詢者明白到即時移民的困難，包括金錢上的考慮及或需「坐移民監」，故現時查詢者傾向作出長期部署，由即時的「移民不移居」，變成「先移民、後移居」。

（左起）美聯移民策略總監鄭天殷、美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎。（鄺月婷攝）

料今年實質移民數字未必急升

對於社會局勢會否帶動移民潮，黃秀穎覺得移民是長期部署，未必跟政治事件有關，查詢者並要考慮當地生活配套、資產配置等，預計今年實質移民數字未必會大幅上升。

港人理想的移民地區是：亞洲（42%）、歐洲（23%）、美洲（18%）、大洋洲（10%）及其他（7%）。黃秀穎透露，亞洲方面，較多人查詢台灣的移民資料，而馬來西亞及泰國亦有較多人查詢。

調查在9月25日至10月9日期間以電郵及網上問卷形式進行，共收回近600份問卷。