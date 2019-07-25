移民查詢激增　顧問﹕港人傾向移民不移居　冀多一個國籍增安全感

近期香港連串社會及政治事件，讓市民增強移民的念頭，有移民顧問指出，6月份移民查詢量按月大增約2倍，其中20至30歲的年輕一群，查詢移民比例增至40%。至於移民心水目的地則是馬來西亞及泰國。

美聯移民顧問指出，在5月反對《逃犯條例》修訂遊行開始前，收到的查詢量只有20多個，至6月查詢量已急增2倍至60多個，而在7月至今更升至80多個。

會留意移居地教育及醫療情況

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎表示，以往查詢移民的人士主要是40至50歲，可是近期20至30多歲的年輕人查詢量大幅增加至四成，以往此年齡組別查詢移民比例甚少。

她又指出客人除了考慮政治因素外，也會詢問移民國家的宜居情況，另有部分家長會詢問移民國家的醫療及教育福利。值得注意是港人傾向「移民不移居」，選擇不立即放棄香港生活及事業，而是增加多個國籍以增加安全感。

馬來西亞和泰國，是港人選擇移民的熱門國家。（視覺中國）

49%受訪者計劃3年至10年內移民

美聯移民顧問與美聯金融集團在本月22及23日，即發生元朗襲擊事件後，以電郵及網上問卷形式進行「2019年移民及投資意向調查」訪問了600人，調查結果顯示有41%受訪者有移民打算。

調查中，有49%受訪者計劃在3年至10年內移民，10年或之後移民則有21%，1年至3年內、以及1年內分別有18%和9%，僅有3%受訪者打算即時移民。

受訪者最想移民的地區為亞洲（46%）、美洲（19%）、大洋洲（17%）、歐洲（16%）及其他（2%），因文化相近，不少人士傾向移民亞洲區，當中較熱門的國家是馬來西亞和泰國。在移民方法方面，最多受訪者選擇投資海外房地產，佔比達58%，其後是投資指定移民項目或金融產品（18%）和經商（15%）。

黃秀穎（圖左）建議客人到葡萄牙及希臘等地投資，一線城市核心區的房地產項目。（鄺月婷攝）

建議到葡萄牙及希臘等地投資房地產

黃秀穎認為，調查反映港人對移民的認識不足，因為最多人渴望移民的亞洲地區，並沒有國家可以透過投資房地產來移民。公司會建議客人到葡萄牙及希臘等地投資一線城市核心區的房地產項目，因當地樓市有穩定升幅；而亞洲地區則建議馬來西亞、新加坡及台灣，不過馬來西亞的「第二家園計劃」只是申請長期居留身分，並非移民計劃；新加坡的投資移民門檻高，約需要2,000萬港元；台灣的工資水平則低於本港，若市民有意移居台灣，則要考慮這點。

她又指，雖然移民查詢量急增，但只有一成是精英階層，傳統移民熱門國家英國、美國、澳洲及加拿大傾向接受高端﹑高技術的申請者，而運輸及清潔工種在這些國家亦較為短缺。可是，傳統移民國家移民項目的申請門檻近年進一步收窄，以美國為例，當地把申請移民的最低投資額由100萬美元，大幅上調至180萬美元，令申請難度加大。

至於在移民目的地經商，又有何選擇？黃秀穎指出，若選擇移居台灣，當地並無就經營業務作限制，移居當地人士可以考慮開民宿。