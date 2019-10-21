林毅夫：不贊成2019年諾貝爾經濟學獎的「隨機實驗法」

《新京報》周日（20日）報道，2019年獲得諾貝爾經濟學獎的阿比吉特·巴納吉（Abhijit Banerjee）、埃絲特·迪弗洛（Esther Duflo）和邁克爾·克雷默（Michael Kremer）所倡導的實驗方法——「在減輕全球貧困方面的實驗性做法」，備受爭議。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫也發表了看法。

林毅夫表示，他並不贊成隨機實驗的方法，並表達了擔憂：「現在不做隨機控制實驗，文章就很難發表了，這就可能會把我們整個發展經濟學界的努力引到歧途上。」

林毅夫表示給出了兩方面的解釋。

第一，醫藥的新藥可以做隨機控制實驗，但藥品跟援助項目有不同。一個藥是不是有效，基本上是人的基因決定的，人的基因99.999%是一樣的，所以這個新藥如果在隨機控制實驗當中被證明是有效的，上市以後基本上應該都有效，只有極端個例無效。但是這些援助項目，比如一個村子裏面，如果要讓病人來看病，要獎勵他他才願意來。如果要給他一個獎勵，可能給紅豆的獎勵就有效，但是給綠豆或者是花生，這些窮人可能就不願意來。而到另外一個村子，可能給紅豆的獎勵也無效了。這是因為每個地方的社會、經濟、文化、歷史都不同，所以，隨機實驗的方法在一個地方有效，到了另外一個地方就無效了。因此，做隨機控制實驗看起來很科學，但是有一個問題——一種實驗在這個村子的運用確實很科學，但是在這個村的研究並沒有辦法推廣到其他村，更別說推廣到全中國或者是全世界。「如果用這種方式做發展政策的話，全世界有幾百萬個村，就要做幾百萬個隨機實驗，更重要的是願不願意來看病的實驗中的變量不只是一﹑兩個，可能是成千上萬的，那（隨機實驗）怎麼可能去成功？」

林毅夫進而提出，花很多錢去做幾百萬、幾千萬個的隨機控制實驗，並不見得能夠讓這些國家發展起來。他以北非的教育水平為例指出，北非的教育水平在這些年發展得不錯，但是沒有就業，一部分人可能會跑去歐洲，但是絕大部分人還留在當地。這些人會用推特（Twitter），但是沒有工作，心裏很不滿。在這種情況下，任何一點生活問題可能就會變成大的社會問題，成為政治不穩定的因素，而這些是因為沒有從根本上解決讓地方發展起來的問題。「從大的方面看，發展起來的國家，哪一個是做隨機控制實驗的？」林毅夫提出。