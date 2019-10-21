企業遷出中國？　發改委：正常現象

中國發展和改革委員會召開新聞發佈會，就企業外遷等話題進行了回應。

受各類國內外不確定性因素影響，部分中國國內企業為降低成本、規避風險，逐漸將產能向東南亞轉移。對此，發改委發言人袁達表示，隨著國際產業分工和全球產業佈局的深度調整，中國製造業已經進入到轉型昇級、邁向高質量發展的新階段。「在這個過程中，有的企業『走出去』到國外設廠經營以及開展投資合作，是正常的市場現象。」

袁達稱，應當看到，中國市場規模巨大，人力資源豐富，基礎設施發展完善，產業鏈配套齊備完整，社會創新創造活力不斷迸發，經濟發展向好、產業持續昇級的趨勢沒有改變。

稱持續擴大對外開放

同時，中國政府大力推進市場化法治化國際化營商環境建設，持續擴大對外開放，放寬外資准入，大力推動減稅降費，為民營企業、外資企業在內的各類市場主體提供更加優化、更具吸引力的營商環境。

據相關數據顯示，2019年以來，中國新登記註冊企業數量大量增加，日均新登記企業1.9萬戶；在今年首個月，全國新設立外商投資企業3萬多家，實際使用外資6,832億元人民幣，同比增長6.5%。

袁達強調，相信會有更多企業在綜合權衡各方面條件後，繼續到中國投資興業，在中國紮根發展。