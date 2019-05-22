中國美國商會調查　逾四成受訪者考慮或已經將工廠遷出中國

中美貿易戰升溫，中國美國商會發表調查，指出有接近一半會員企業在中國遇到非關稅報復，而有40.7%受訪者正考慮或已經將生產線遷出中國。

三份之一企業 中國業務供應本地市場

有關調查是該機構與上海美國商會於5月16日至20日進行，並獲得250個回應，當中，61.6%涉及製造業、25.5%服務業、3.8%零售、9.6%來自其他行業。

調查發現接近四份之三表示，加徵關稅影響公司競爭力。為了應對關稅，大約三份之一企業表示，中國業務會更側重於中國客戶，而不是用於出口。

近半稱中國施加愈來愈多阻礙

不過，有接近一半受訪者表示，中國正施加愈來愈多阻礙，例如政府檢查、清關以及各項申請放慢等。

有三份之一受訪企業表示，正在推遲以及取消投資決定。40.7%受訪者指出，正考慮或已經將生產線遷離中國。當中，24.7%考慮遷至東南亞，10.5%遷至墨西哥，少過6%的考慮遷至美國。

中國美國商會支持美國政府對中國近年具歧視性的貿易政策採取強硬立場，在2月的調查顯示，多數會員企業都支持美國在談判期間維持已上調的關稅水平。

其實為應對美國加徵關稅措施，近期已有不少中﹑港廠商已將生產線遷至東南亞各國，其中梳化生產商敏華控股（1999），去年便購入越南廠房，而廠房產能擴充計劃會在今年第4季完成，投資額約3億美元。

其他廠商方面，偉易達（0303）及德昌電機（0179），亦有類近計劃，其中偉易達計劃擴展在馬來西亞廠房產能。

此外部份日本廠商亦從中國遷出。