【收市總結】騰訊逆市跌近2%　累港股全日僅升6點

撰文：張偉倫
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港股今日交投仍屬淡靜，全日成交額不足700億元。縱使香港交易所（0388）及中國人壽（2628）今日處於強勢，後者升幅達5%，為今日表現最佳藍籌股。惟重磅股騰訊控股（0700）及場友邦保險（1299）均低收，促使大市只能錄得輕微升幅。
恒生指數收市報26725點，升6點；國企指數收市報10543點，升3點，成交額為637.48億元。
保險股腳軟 保誠挫逾6%
騰訊今日表現疲弱，收市報324.8元，跌1.9%，其他科技股方面，金山軟件（3888）跌1.2%，收市報18.76元，IGG（0799）則上揚，收市報5.18元，升1.2%。
友邦則在午後掉後向下，收市報75.2元，跌0.2%，保誠（2378）跌幅更達6.5%，收市報138.4元，宏利金融（0945）曾創1個月新高，收市報144.3元，升1%。
金融股今日普遍上揚，滙豐控股（0005）升0.4%，收市報61.15元，港交所升1.8%，收市報242.6元，中銀香港（2388）升0.9%，收市報27.05元。
大昌行獲提私有化 股價升逾3成
大昌行集團（1828）獲大股東中信股份（0267）提出私有化，大昌行收市報3.52元，升30.9%，中信收市報10.14元，升0.6%。
手機設備股走勢個別，舜宇光學（2382）跌2.5%，收市報115.8元；瑞聲科技（2018）升0.7%，收市報46.05元。