【新股熱潮】亞盛醫藥勢成今年超購王　中手游接力孖展錄逾百億

新股炒作潮仍未減退，未錄盈利的生物科技股亞盛醫藥（6855），市傳超購近700倍，勢成今年的「超購王」；另一新股中手游（0302）踏入招股第三日，已合共獲得144.65億元孖展認購，按本港公開發售最高集資額1.3億元計算，公開發售已超購約110倍。專家預料，兩股首日升幅可達5成至1倍。

亞盛醫藥雖未有盈利，但就有藍籌藥股中生製藥（1177）「加持」成為基石投資者。該股從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒及衰老相關疾病的新型療法，傳公司計劃以接近34.2元上限定價，並於本月28日掛牌。由於公開發售超購逾100倍，需啟動回撥機制，將公開發售比例回撥至五成。

至於中手游的基石投資者亦「星光熠熠」，包括有閱文（0772），內地短視頻平台快手、掌趣科技，微博，亦有恒地（0012）主席李家傑等。公司管理層此前表示，李家傑十分認同公司理念。另外，市傳該股國際配售已超額逾倍。

新股有炒作不無原因，統計本月已掛牌的14隻新股，首日「破發」的只有1隻，其餘皆錄得升幅，而至今跌穿招股價的則有5隻。以上市首日計，最佳表現為魯大師（3601）升2.18倍，至今累積升幅仍有1.16倍。傲迪瑪汽車（8418）首日升幅雖「只有」9成多，但至今累升高達6倍，相當誇張。

張智威料，亞盛醫藥和中手游上市首日可有5成至1倍升幅。（張浩維攝）

張智威：向中國際暗盤可留意

信誠證券聯席董事張智威表示，從超額認購角度看，料亞盛醫藥和中手游上市首日可有5成至1倍升幅，若散戶沒抽中，可考慮在暗盤或首日升幅未超5成前短炒「博一博」。他亦籲留意明日將有暗盤、提供駕駛培訓服務的向中國際（1871），因該股超額近200倍，且市值僅5億多元，料首日亦可有7成升幅以上。

至於本周陸續截飛的新股，他料新加坡拆除服務供應商BENG SOON MACH（1987）有機會跑出，因來自新加坡的「過江龍」此前上市皆有不錯表現，至於為何認購倍數不高，或只因股民抽其他新股「用哂錢」。