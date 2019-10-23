《路透》﹕沙特阿美或推遲至12月上市　務求物色基礎投資者

沙地阿拉伯石油公司沙特阿美，將推遲其上市計劃。據《路透》報道，沙特阿美推遲其上市計劃，與財務顧問希望有更多時間，尋求基礎投資者有關。

報道指出沙特阿美原定於上周簽定承銷協議文件，正式啟動上市前巡迴推介，10月20日在沙特證券市場發售1至2%股份，並且掛牌買賣。不過承銷工作突然被叫停；另有報道指出，沙特阿美或會推遲至12月上市。

傳上市計劃延至今年12月

報道亦引述中東機構投資者指出，沙特阿美初步接觸潛在投資者時，被問及有關公司石油設施在今年9月受襲﹑上市估值應否調整時，顯得不知所措。

最終主理公司上市工作的委員會，上周三向王儲穆罕默德提議推遲上市流程，並獲接納。參與上市工作的銀行界人士指出，已在上周四時獲悉有關事宜，原定於上周四及五進行的策略性會議被取消。消息人士指出，沙特阿美計劃在本月底公布第三季業績，希望可以刺激投資者入市意欲。

冀上市時有4成股份由基礎投資者認購

同時參與上市財務顧問向潛在投資者推介，爭取他們成為基礎投資者，其中沙地著名富豪，阿布札比投資局及新加坡淡馬錫等大型主權投資公司，成為基礎投資者潛在對象。

消息人士指出，沙特阿美希望首批發售股份中，有4成由基礎投資者認購。據悉公司仍爭取按王儲意願以2萬億美元估值上市，可是近期油價疲弱，市場人士對爭取有關估值並不樂觀。沙特阿美及沙地王室，均拒評有關報道。