外患加內憂　削港人就業信心　消費信心續低於全球平均值

香港社會飽受內患外患衝擊，導致市民消費及就業信心下降。尼爾森（Nielsen）最新公布的全球消費者信心指數（CCI）調查發現，香港整體CCI呈下滑趨勢，由去年第二季的105，跌至今年第二季的100，更從去年第四季起，低過全球平均值，由於中美貿易戰及社會事件引發對本港經濟的憂慮。

港人對就業前景信心急跌，CCI分項指數中，就業展望指數由去年第二季的59，下滑至今年第二季的42；個人財富展望在一年間由61跌至57；消費意欲則由54跌至51。Nielsen訪問港人未來六個月的購物意願，40至49歲受訪者對購買鑽石的意欲亦減少八成。

40至49歲受訪者購入鑽石意欲大減8成。（視覺中國）

6至8月廣告開支按年下降逾10%

Nielsen北亞媒體總經理 Ranjeet Laungani預計，在今年6至8月期間，廣告開支按年下降逾10%。他認為，雖然港人購物意欲低迷，但企業在經營困難的環境中，更應該持續維持或擴大市佔率，若因節省成本而減少宣傳，長遠將對公司不利。企業應加強與消費者的互動及收集大數據，如利用心理變數（Psychographic）精準鎖定顧客群，以及適性化學習（Adaptive Learning）實時調整宣傳方針。

全球消費者信心指數調查是Nielsen和智庫組織The Conference Board合作進行，於網上訪問了64個國家或地區的32,000多名消費者，覆蓋亞太地區、歐洲、拉丁美洲、中東、非洲和北美洲。