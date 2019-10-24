【收市總結】內銀股獲追捧　港股全日升逾230點　直迫26800點

撰文：張偉倫
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港股今日反彈，並曾重上26800點，其中內銀股更成為投資者追捧對象，成為今日大市上揚動力之一。不過港股交投仍屬淡靜，全日成交額不足700億元。
恒生指數收市報26797點，升231點；國企指數收市報10532點，升81點，成交額為686.75億元。
工行及農行升幅接近2%
內銀股今日普遍上揚，建設銀行（0939）升1%，收市報6.35元，中國銀行（3988）升1.3%，收市報3.22元，工商銀行（1398）升1.8%，收市報5.6元，農業銀行（1288）升1.9%，收市報3.25元，交通銀行（3328）升1.1%，收市報5.39元。
隨著人民幣離岸價上揚，內房股反彈，華潤置地（1109）升2%，收市報33.4元，碧桂園（2007）升0.7%，收市報10.76元，中國恒大（3333）升0.7%，收市報18.16元，融創中國（1918）升2.1%，收市報35.65元。
濠賭股獲追捧 金沙升2.5%
金融股今日處於強勢，滙豐控股（0005）升1.1%，收市報61.85元，渣打集團（2888）錄得10連升，曾高見70元，收市報69.8元，升1.7%。友邦保險（1299）升0.8%，收市報75.3元。
濠賭股亦獲投資者支持，金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）分別升2.5%及2.3%，收市報38.4元及52元。
不過重磅股騰訊控股（0700）仍未擺脫弱勢，今日跌穿320元，收市報319元，跌0.3%。