渣打稱本港中小企營商信心或未見底　零售業指數跌至27.2

受中美貿易戰及本地社會狀況拖累，本港中小企面臨經營困境。生產力促進局公布，第四季渣打香港中小企綜合營商指數按季再跌7.6點至31.4點，反映中小企信心跌至歷史低位。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆指，中小企信心疲弱，暫難評論是否已見底，估計第四季本地經濟表現或較第三季更差。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆估計，第四季本地經濟表現或較第三季更差。（資料圖片）

三大行業全線下滑 零售業跌幅最大

根據生產力促進局調查，第四季渣打中小企指數的5個分項指數全線下跌；三大行業分類指數亦全線報跌，其中零售業跌幅最大，下跌7.2至27.3點。受訪中小企預期銷售及盈利將顯著收縮，其投資意欲亦較招聘意欲更為審慎。

劉健恆表示，雖然中美貿易戰達成首階段協議，但涵蓋範圍有限，兩國亦無計劃取消已落實之關稅措施，將持續為商界帶來不確定性，加上中國經濟增長放緩、本地政局因素，估計中小企信心最快要到明年初才有轉機。對於政府早前推出多輪紓困措施，他認為雖然有助中小企減壓，但難以完全抵銷貿易戰及本地社會不穩帶來的影響。

劉健恆預期，本港第四季GDP將按季收縮，惟按年則會輕微反彈，主要因為去年同期基數較低之故，該行維持全年GDP微升0.5%的預測。至於就業市場方面，他認為由於失業率走勢較滯後，短期內未必會完全反映營商信心的下跌，預料本港不會出現大規模裁員潮，惟基於現時失業率仍處2.9%的低位，不排除年底前會進一步上升。