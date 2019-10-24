中國多個城市放寬汽車限購政策 「鬆綁」信號發出

《人民日報》今日報道，指出近年來中國不少城市的消費者的煩惱，來自想買車，但是搖不到號、上不了牌。

不久前，中國國家發改委副主任、統計局局長寧吉喆表示，將破除汽車消費限制，放開限購。這一表態引發廣泛關注。

截至目前，中國有北京、上海、廣州、天津、杭州、貴陽、深圳等多座城市實施汽車限購政策。2019年以來，貴陽、廣州、深圳已經在不同程度上放寬汽車限購政策。

汽車在9月銷售未見火爆

剛剛過去的9月，車市有一絲冷清。汽車市場並未如期迎來金九，中國汽車工業協會資料顯示，2019年9月，中國汽車產銷分別完成220.9萬輛和227.1萬輛，按年分別下降6.2%和5.2%，中國汽車產銷量已連續15個月按年下降。

中國汽車工業協會助理秘書長許海東表示：「從2018年下半年開始，中國汽車市場消費持續走低。我們預計，中國整體汽車市場將在未來2至3年繼續保持低速甚至負增長。」

在持續低迷的情況下，汽車限購政策的放開，對汽車市場來說無疑會是一劑有力的強心針。9月12日，貴陽市公安交通管理局發佈《關於廢止有關貴陽市小客車號牌管理相關公告的通告》，正式取消搖號購車。

多個城市放寬汽車購買限制

9月29日，廣州市宣佈將以搖號方式配置普通車增量指標1萬個，其中單位指標1,000個，個人指標9,000個。之前，廣州已明確從2019年6月起至2020年12月將增加投放小客車增量指標10萬個。而此次新增的1萬個指標屬於額外指標，由此2019年燃油車指標配置總數將達到17萬個。

深圳也已確定在原定基礎上每年增加投放普通小汽車增量指標4萬個。多位專家分析，多地限購政策的放開，不僅將刺激本地汽車市場消費，更是中國汽車市場限購鬆綁的又一利好信號。