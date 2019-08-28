【投資攻略】國務院出招催谷內需　取消汽車限購　汽車股「落鑊」

為應對中美關係惡化，經濟下行壓力，內地國務院昨（27日）出台《促進商業消費的意見》共20招催谷內需，當中提及「釋放汽車消費潛力」，要放寬買車限制、取消二手車限遷政策、鼓勵購買新能源汽車等等。

汽車股今日一度大漲，惟個別車股動力不足，未能保持升勢收市。吉利（0175）曾高見12.7元，收市跌0.5%，報12.04元。比亞廸（1211）曾升5%，收升0.5%，報38.05元。華晨（1114）升4.8%，報8.1元。北汽（1958）升1.9%，報4.3元。

汽車代理股中升控股（0881）收市升3.3%，報24.85元。正通升0.4%，報2.77元。

鼓勵對購買新能源汽車提供信貸支持

國務院提出，「實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本省（市）內交易流通。」

另外，在「加大金融支持力度」的措施，當中「鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智能家電、智能家居、節水器具等綠色智能產品提供信貸支持」亦提出有關購買新能源汽車的支持。

估計豪華品牌汽車可受惠

美銀美林發表報告，指今次措施與此前宣布的相同，個別城市已放鬆汽車新牌照限制、鼓勵購置新能源汽車、放鬆跨省汽車交易限制等，故認為今次政策對內地汽車終端需求影響有限，估計豪華品牌汽車銷售增長可望受惠。

永達汽車（3669）副總裁唐亮則指，料不同地方出台的內容會有所不同，整體而言政策有助拉動汽車消費，尤其是中端汽車，因消費者購買的第一輛車通常不是豪華車。

不過，華泰證券指，政策對消費及經濟的支撐效果有限，難改經濟緩慢回落態勢，年內消費總體趨穩，汽車消費或修復，但勿高估政策效果。