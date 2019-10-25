百威亞太CEO﹕對內地市場前景感振奮　業績不影響收購計劃

百威亞太（1876）今早已公布第三季業績，股權持有人應佔溢利按年跌23.5%至2.51億美元，若為正常化除息﹑稅前盈利為4.8億美元，按年升9%。業績公布後，百威亞太股價曾大跌逾7%，其後跌幅逐步收窄。其中最惹市場人士關注，為內地市場銷量問題。

季內百威亞太於內地銷量下跌5.9%，與內地酒吧及餐廳疲弱有關。行政總裁楊克（Jan Craps）接受《彭博》訪問時指出，不預期亞太區內銷量下降會持續，又指出公司在第三季正常化除稅﹑息﹑折舊及攤銷溢利仍錄得增長。

他進一步指出公司對內地市場前景感振奮，預料在內地市場繼續出現高端化過程。

撤回在南韓市場加價決定

報道又指出百威亞太在南韓市場亦面臨挑戰，當地競爭對手Hite Jinro在今年推出新品牌，蠶食了百威在當地品牌Cass的市場佔有率。加上南韓對入口啤酒加稅，對公司成本帶來壓力。

百威亞太在今年4月時，宣布在南韓市場加價，其後指出從當地市場考慮，決定收回加決定。

另一方面，楊克在訪問指出，上市後有助公司在亞太區內發展，特別是透過收購。他明言剛公布的業績，並無影響對收購計劃：又明言公司現金水平良好，並擁有強勁的自由現金流。