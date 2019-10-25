政府推新按保計劃　銀行免陷混亂停審批按揭　金管局釐清細節

政府《施政報告》中宣布放寬首置人士按揭成數，有未能符合壓力測試（即模擬加息3厘時，供款佔入息比率超過六成）的首次置業人士，計劃透過增加按揭成數及繳交額外保費，以受惠高成數按揭的免壓測措施。市場消息指，有銀行在審批按揭時陷入混亂，因而暫停審批部分按揭申請。

金管局發言人表示，在按保計劃下，銀行若為借款人提供按揭比率超出金管局監管要求的按揭貸款，按證保險公司會為該超出部份提供保險。經是次修訂後，銀行在處理相關的貸款申請時，依然須確保借款人的供款與入息比率不可超出五成的監管要求。

政府於《施政報告》中宣布放寬首置人士按揭成數，申請最高9成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬元提升到800萬元。（資料圖片）

要求銀行審慎經營按揭貸款業務

發言人指，銀行亦須計算借款人在壓力測試下的供款與入息比率，首次置業人士如未能通過壓力測試，他們須支付較高保費，以緩解按證保險公司所承擔的風險。此外，他們亦須符合其他特定的審批條件，包括借款人是固定受薪人士、沒有持有其他物業等。故局方認為是次按保計劃修訂後銀行面對的風險不會明顯增加。

金管局要求銀行審慎經營按揭貸款業務，妥善管理風險，包括必須充分評估借款人的還款能力，並會繼續與銀行保持溝通，如有需要會向銀行就具體操作細節作出說明。

另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔今日接受電台訪問時表示，政府放寬首置按保，並非為挽救樓市或推升樓價，而是想協助有能力供樓但首期不足的在職人士。對於有指放寬按揭保險計劃有盲點，他相信銀行會因應新政策推出而檢視相關計劃。