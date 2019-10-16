【施政報告】首置800萬元以下按揭加至九成　教你計壓力測試要求

樓價一直在離地高位徘徊，港人望樓興嘆。特首林鄭月娥新一份《施政報告》推出幫助市民上樓措施，包括放寬首次置業人士按揭成數。但提高按揭成數是否就能成功上車呢？首先要了解自己的可負擔能力，以及是否能通過金管局的壓力測試，就讓小編講解一下如何計算吧。

根據現時按揭成數，1000萬元或以上物業最高五成按揭；1000萬元以下物業最高六成。若透過按揭保險計劃，450萬元以下物業最多可高達九成（按揭金額上限360萬元）；450萬元至600萬元物業則最高八成。

而新一份《施政報告》放寬後，800萬元或以下物業，首次置業人士可申請最高九成按揭；800萬元至1000萬元物業，則最高八成。

林鄭月娥公布新一份施政報告，推出多項幫助上樓措施。（余俊亮攝）

從數字上看，的確可以降低儲首期難度，但亦因借貸額大增令供款額上升，更難通過金管局壓力測試。

根據金管局指引，置業人士在申請按揭貸款時，需要接受壓力測試。按揭申請人／家庭的「供款與入息比率」（Debt Servicing Ratio, DSR）亦具有限制，基本DSR上限為50%；於壓力測試下，假設實際按揭利率上升3個百分點，DSR最高只能為60%。

以800萬元樓為例，首期將由原本六成按揭的320萬元，大減至80萬元，但以供款期30年、按揭利率2.625厘計算，須月入約7.5萬元，才能通過金管局壓力測試，較六成按揭時多近2萬元（六成按揭時，須月入約4.6萬元），每月供款額亦大增逾萬元。

具體按揭、月入及供款數額，可利用以下按揭計算機計算：

使用方法很簡單，只要輸入樓價、按揭成數，便會計出首期金額。再輸入按揭利率、供款年期及每月收入，便會計算出「供款與入息比率」及「壓力測試」數值，藍色代表合格，紅色則代表不合格。

你還可以點選下方的「顯示每月供款金額」，看看每月本金、利息及餘下還款等數據。

最後循例講多句，買樓要量力而為，計好數才出手吧。