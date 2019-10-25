工行第三季多賺近6%　撥備覆蓋率升至198.09%近監管提議上限

工商銀行（1398）公布第3季業績，股東應佔溢利為837.8億元（人民幣．下同），按年增加5.8%；首3季合計純利2,517.1億元，按年升5%。

今年首3季，營業收入5,846.84億元，按年增加8.3%。利息淨收入4,531.46億元，增加6.97%。年化淨利息收益率2.26%。非利息收入1,315.38億元，增加13.15%，其中手續費及佣金淨收入1,246.35億元，增加9.58%。營業費用（不含稅金及附加）1,300.19億元，增加6.11%，成本佔收入佔比為22.24%。

股東權益合計26,706.28億元，增加13.89%。

不良貸款率降0.08百分點 撥備覆蓋率提高22.33百分點

按照貸款質量五級分類，不良貸款餘額2,397.85億元，比去年末增加47.01億元，不良貸款率1.44%，比去年末下降0.08個百分點。撥備覆蓋率198.09%，比上年末提高22.33個百分點。

核心一級資本充足率12.93%，一級資本充足率14.16%，資本充足率16.65%，均滿足監管要求。

值得一提，中國財政部9月就修訂《金融企業財務規則》發出徵求意見稿，建議銀行的不良貸款撥備覆蓋率一旦超過了監管要求兩倍，應視為隱藏利潤，要對超額計提部分還原為利潤進行分配。而工銀剛好貼近兩倍的界線。