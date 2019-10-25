麥肯錫報告：中國乘用車銷量下跌僅是陣痛　潛力可期

《新浪財經》報道，麥肯錫發佈報告認為，中國汽車市場仍大有可為。中國還有十億人尚未實現汽車夢，只要經濟持續增長，乘用車市場的增量仍然可觀。

經過多年高速增長後，受宏觀經濟和政策調整影響，中國乘用車市場增速開始放緩，進入了2.0時代。

但市場上不乏亮點，豪華品牌、新能源汽車、二手車等領域均保持健康增長。同時，中國每年仍有2,000多萬輛的新車銷量，是全球最大的乘用車市場。無論在增量維度還是存量維度，消費者都展示出了強勁的潛在需求。

麥肯錫報告指出，綜合考慮千人擁車量和公路基建等配套水準，與領先市場相比，中國當前的汽車保有量仍處於較低水準，中國消費者對私家車的剛需依舊堅挺，增量市場潛力依舊。

市場集中度正提高

隨著存量市場比重增加和消費者忠誠度的提高，乘用車市場集中度逐年提升，頭部品牌市佔率不斷提高。報告中資料指出，自2016年起，中國乘用車市場前9名銷量份額逐年提升，至2019年已佔據54%；在自主品牌市場，頭部品牌佔據近80%市場份額，競爭進入了白熱化的淘汰賽階段。

麥肯錫全球董事合夥人管鳴宇表示，雖然其他品牌也佔據了中國乘用車市場近半江山，但卻有100多個品牌在競爭這部分市場份額。

這意味著汽車市場在需求端，特別是高端產品領域，正在主動進行整合。弱勢品牌及新品牌面臨越來越大的挑戰，如果不儘快建立品牌形象，打造消費群體的忠誠度， 那麼未來生存空間將被擠壓，品牌上升的路徑也將被鎖死。與此同時，犧牲品牌形象換取銷量的汽車廠商將會得不償失。