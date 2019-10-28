友邦第三季新業務價值微升1%　香港業務錄雙位數跌幅

《逃犯條例》修例爭議演變成長達4個多月的示威衝突，繼首當其衝的零售及餐飲業後，保險業亦成為重災區。友邦保險（1299）公布，受累內地訪港旅客下跌，香港業務的新業務價值錄雙位數跌幅，第三季集團新業務價值按年僅升1%至9.8億美元。業績符合市場預期，友邦股價早段升逾2%，高見76.4元。

撇除香港新業務價值升14%

友邦公布截至9月底止第三季業績，期內按固定匯率計，新業務價值微升1%至9.8億美元，撇除香港業務，集團新業務價值錄得14%升幅，其中內地續為增長最強勁地區；集團新業務價值利潤率續升6個百分點，至67%；年化新保費按年下跌8%至14.4億美元，總加權保費收入則升7%至81.7億美元。

集團首席執行官兼總裁黃經輝稱，第三季專屬代理和銀行保險渠道銷售仍然錄得增長，惟被香港的獨立財務顧問渠道（即保險經紀）的新業務價值大幅下降所抵銷。他表示對業務前景保持樂觀，認為雖然環球經濟增長或會放緩，但亞洲區私人保險滲透率、社會福利覆蓋均處低水平，相信保險產品需求將長期持續增長。

受惠業績大致符合市場預期，友邦股價今早高開1.1%後進一步上升，一度升2.2至76.4元高位。截至上午9時35分，友邦升2.07%，報76.3元，成交額達3.56億元。