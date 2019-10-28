【滙豐季績】滙控第三季少賺18%　預告下季或出現重大撥備

滙豐控股（0005）公布截至9月底止第三季業績，列賬基準除稅前利潤按年下跌18%至48億元（美元‧下同）。集團未於業績報告中提及裁員計劃，但就指會將整頓回報偏低的業務，將資本調離回報偏低的業務，並因應調整成本基礎，而相關行動或會導致第四季出現重大撥備。

經調整收入挫12%

全球經濟增長放緩，加上本港政治局勢不穩，滙控第三季業績受壓。期內列賬基準除稅前利潤下跌18%至48億元；不計貨幣換算差額和重大項目變動，經調整除稅前利潤下跌12%至53億元。以股東應佔利潤計，第三季按年下跌24%至30億元，期內有形股本回報（ROTE）為6.4%，按年大幅下插4.5個百分點，並較上季下跌5.3個百分點。

期內集團列賬基準收入134億元，跌3%，主要由於環球資本市場業務的客戶交易活動減少；淨息差下跌15個點子，導致淨利息收入按年僅升0.01%；經調整收入跌1.6%至132.7億元。收入與支出增長率之差回落至-2.4%，再度失落管理層的正數目標。

滙控資產質素亦轉差，期內經調整預期信貸損失及其他信貸減值準備變動，按年擴大80.6%至8.83億元，主要來自零售銀行及財富管理業務的無抵押貸款，以及英國和香港工商金融業務的準備增加，當中包括一項反映香港經濟前景所作出的準備。

受環球經濟放緩、英國脫歐及本港形勢影響，滙控第三季業績有所回軟。（資料圖片）

料明年ROTE難達11%目標

雖然業績表現一般，惟集團資本水平仍錄改善，普通股權一級（CET1）比率為14.3%，按年上升0.3個百分點，管理層表明擬將比率維持於14%以上，並將會維持派息水平。根據滙控早前公布，第三季派息按年持平於0.1美元。

滙控表示，由於目前收入環境較上半年更具挑戰性，收入增長前景轉弱的程度尤甚年中時的預測，預料無法於明年達到有形股本回報超過11%的目標，亦會採取行動將資本調離回報偏低的業務，並調整成本基礎。管理層又指，上述行動，或如果收入環境持續惡化，可能導致第四季以至後續期間出現重大撥備，包括可能作出商譽減值及額外重組準備。