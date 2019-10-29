香港國際美酒展11月如期舉行　料可吸引逾1000間參展商

近期社會情況持續緊張，不少大型活動，例如維港渡海泳及美酒佳餚巡禮等均告取消。不過，由貿易發展局主辦的香港國際美酒展，將會如期舉行，料可吸引超過1,000間參展商。

香港貿發局香港國際美酒展今年進入第十二屆，將於11月7日至9日在香港會議展覽中心舉行，貿發局副總裁周啓良表示，今年預計有超過1,000間分別來自20國個家的參展商，或較去年的1,072間相若或輕微下調，而其中4個國家展館面積較去年增加，顯示社會運動只造成輕微影響。

由貿易發展局主辦的香港國際美酒展，將如期舉行，料可吸引超過1000間參展商。

法國商務投資署法國展館/葡萄酒及烈酒部經理Sandrine Krummenacher表示，法國商務投資署很高興再次在香港國際美酒展設立法國地區展館，推廣不同種類的法國葡萄酒和烈酒。他表示，美酒展提供了一個接觸客戶的絕佳平台，不但可結識到香港和中國內地的買家，還找到來自其他亞洲市場的客人。

暫已確認65個買家團

截至10月14日，局方已確認會有65個買家團，分別來自26個國家、2,300間公司，共3,400個買家。周啓良希望市民表達政治訴求的同時，也能尊重其他人進行貿易的權利，因應最近社會活動，會展場內亦會加強保安，會一直密切留意事態發展。

去年美酒展吸引來自73個國家及地區、接近19,000名買家出席。今年展期將是11月7日至9日，11月7日至8日，只供年滿18歲或以上的貿易買家入場，預先登記買家可以免費入場；即場登記需付每人港幣100元的入場費。11月9日則向公眾開放參觀。