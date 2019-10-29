摩通看淡本港銀行　料明年盈利最多跌45%　大削恒生目標價29%

本地銀行在明年及2021年盈利將出現大倒退？摩根大通對多間本地銀行進行壓力測試，假設本港樓價﹑店舖租金均錄3成跌幅，同時出現寫字樓租金跌4成，以及潛在資金出現外流情景下，本港銀行盈利在明年有機會下跌24至45%，至2021年時潛在跌幅為39至69%。

摩通又預期，屆時本地銀行的股本回報率將下降2.4至5.7個百分點，認為恒生銀行（0011）將面臨最大壓力，與業務較集中於本港為主有關，又指出恒生為本地銀行中，淨息率槓桿最高，其次為東亞銀行（0023）。

料政府措施難扭轉經濟下行

報告進一步指出，縱使政府已推出多項抵禦經濟下行的措施，包括支持中小企及放寬按揭成數，可是社會運動仍未止息，對樓價﹑零售及就業均造成打擊，認為政府措施難阻止經濟下行。

摩通認為面對淨息收差﹑佣金收入下跌及信貸成本上升等因素，預料與上半年相比，本港銀行下半年營運利潤將會下跌，又預期此情況將延至2020年。相信在未來6至12個月銀行股表現難跑贏大市。

多間銀行目標價遭下調

多間本地銀行股價被摩通下調。其中對恒生目標價由200元大降142元，減幅為29%，評級由「中性」降至「減持」。中銀香港（2388）續予「增持」評級，目標價則由37.8元降至30.6元。對東亞維持「減持」評級，目標價由20.6元降至17.2元。

不過摩通卻看好大新系，續予大新金融（0440）「增持」評級，因股價有不合理4成控股折讓，目標價由29.5元升至36.8元；旗下大新銀行（2356）續予「中性」評級，目標價由10.34元升至11.7元。