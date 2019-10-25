銀行公會稱按揭審批將回復正常　料按保鬆綁對貸款質素影響有限

政府早前宣布放寬按揭保險計劃限制，即使首置人士不符「加3厘」的壓力測試，仍可敘造最高九成按揭。不過新政一出，旋即有傳部分銀行叫停按揭申請。銀行公會署理主席陳銘僑表示，隨着金管局向業界發信釐清政策，相信審批情況將於短期內回復正常。

業界冀先向金管局了解政策

陳銘僑出席銀行公會例會後指，新政策推出不久，故此銀行對細節尚未充分了解，期望先與局方溝通，以免新舊措施出現抵觸。但隨着金管局昨日（24日）發信解釋，他認為目前情況已相當清晰，預料業界按揭申請審批將重回正軌。

問及按保鬆綁會否引致銀行貸款質素惡化，陳銘僑回應指，即使首置人士可按足九成上車，但仍須符合入息及供款比率不高於50%、必須有固定入息等要求，而銀行亦會繼續進行壓力測試以供參考，審批態度亦會保持審慎，相信新政策不會對業界的資產質素構成重大影響。

銀行公會署理主席陳銘僑表示，隨着金管局向業界發信釐清政策，相信審批情況將於短期內回復正常。（資料圖片）

料拆息抽升與走資無關

此外，本港示威浪潮延續4個多月，新加坡金管局昨日預料來自香港的資金將會增加。陳銘僑指出，觀乎港元匯價靠穩、銀行體系總結餘未有縮減，相信本港資金未有大幅流走，而近日港元拆息（HIBOR）雖然有所上升，惟局限於隔夜及1個月等短息，估計與潛在的新股集資有關。

金管局於周三（23日）發出通告，表示將定期監察銀行界由HIBOR過渡至港元隔夜平均指數（HONIA）的進度。陳銘僑表示，局方已多次表明無計劃取消HIBOR，而由於本港隔夜資金波動較大，相信市場對HONIA的接受程度需時培養，但業界會積極配合，研發相關產品供市場選擇。

至於多間銀行據報因「跑夠數」，而不接納年內提取貸款的按揭申請，他認為純屬個別銀行的業務策略，對整體按揭市場影響不大。