美商務部官員﹕正考慮電訊業供應鏈規則　華為將被禁？

中國電訊設備生產商華為，或再度成為美國政府針對對象。《路透》報道，美國商務部一名官員指出，當局正考慮與評估執行一項由白宮提出的行政令的相關規則。此舉被視為禁止華為進入該國電訊業供應鏈而舖路。

相關規則在本月初推出，會實施白宮此前宣布的電訊供應鏈進入國家緊急狀態，並有可能被美國政府作進一步向華為施壓。

報道稱商務部官員Eileen Albanese出席活動時指出，當局正考慮及審查相關規定，惟未提出時間表，又指出現時相關規定仍未完全準備好。

冀規則不應過嚴苛 免阻礙海外收入

白宮在今年5月責成商務部制定相關規則，有關規則明確規定企業參與電信業供應鏈的新要求。在同一日商務部亦以國家安全疑慮為由，將華為列入實體清單。同時美國政府亦禁止美國企業在並無特別許可情況下，向華為出售產品。

另一方面，商務部在去年底制定新興科技出口規則向公眾徵詢意見，惟仍未發布提議。目前仍未就制定基礎技術出口規則徵詢意見，有關基礎技術被視為晶片生產關鍵。

Eileen Albanese指出當局會很快提出新興技術出口規則，並期望在年底前提出基礎技術規則，之前會先徵詢公眾看法。同時提醒不應因目光短淺而制定過於嚴苛規則，以致來自海外客戶收入斷絕。通過有關收入，確保美國企業保持在技術最前沿。