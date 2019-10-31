全球三季度智能手機出貨量排名：三星第一　華為第二

從全球智能手機市場看，三星、華為、蘋果依舊三強爭霸，據Strategy Analytics機構公布的數據顯示，全球智能手機出貨量第三季度出貨量達3.66億部。三星在全球智能手機出貨量中佔比21%，排名第一；華為佔比18%，蘋果佔比12%。

三星在2019年第三季度的全球智能手機出貨量為7,820萬部，比2018年第三季度的7,230萬部增長了8%。在過去的一年裏，三星將其全球智能手機市場份額從20%提升到了21%。

華為全球智能手機出貨量從2018年第三季度的5,180萬部，以每年29%的速度大幅增長，到2019年第三季度達到6,670萬部。華為在2019年第三季度佔據了創紀錄的18%的全球智能手機市場份額，比一年前的14%大幅上升。

蘋果iPhone的全球出貨量從2018年第三季度的4,690萬部，降至2019年第三季度的4,560萬部。

但從中國市場來看，華為增長迅猛，第三季度華為在中國國內智能手機市場的份額已經達到42%，三季度智能手機出貨量達4,150萬部。

內地智能手機出貨量增

至於Canalys最新數據顯示，中國智能手機市場在2019年第三季度按月有所改善，出貨量從第二季度的9,760萬台微弱上升到9780萬台。與2018年相比，中國市場容量仍在收縮，儘管其按年下降幅度已縮小至3%。

市場總量下行的情況下，華為的增長意味着其他手機廠商份額被侵蝕。Oppo、Vivo、小米和蘋果總計佔據了50%的市場份額，較2018年同期的64%下降14個百分點。其中，小米下跌最為慘重，跌幅達33%。