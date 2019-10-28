三星背離韓企　尋求與華企　「韓國製造」岌岌可危

三星決定將6000萬部智能手機交由中國企業生產，這引起韓國企業的恐慌。有聲音認為，韓國四大財團的產業重組讓韓國製造業被推向生死邊緣。

韓國《朝鮮日報》10月28日報道，向三星電子供應配件的韓國中小企業組織——協成會最近成立了緊急對策小組。

報道稱，三星決定將每年生產的3億部智能手機中的20%，即6000萬部不再交由世界各國的分公司工廠生產，而是委託給中國企業生產，這會導致韓國供應商的供貨量大幅減少。

報道稱，三星與中國企業的合作方式為ODM（原始設計製造商），定價後由中國企業自行進行設計、零部件調配和組裝。三星將這種中國產智能手機貼上「三星」品牌銷往世界各地。這對於一直以來標榜擁有世界第一製造競爭力的三星電子而言是史無前例。

有聲音認為，三星之所以這麼做的原因是為在中國的低價智能手機攻勢中生存下來。為了與物美價廉、售價僅在100美元左右的中國產品競爭，三星選擇自己成為中國產品的解決方案。在生存這個絕對命題之前，維護「三星製造」的自尊心是奢侈。

三星的競爭對手——蘋果公司向台灣富士康提供自己挑選的零配件和設計圖委託其組裝，而三星採取的方式比這還要更進幾步。

向三星供貨的一家中小企業代表透露：「這是對我們判處死刑。」

另一家中小企業代表稱，「向緊急對策小組『訴苦』，才從最初的7千萬部減少到6千萬部」，「我們找到承攬三星訂單的中國製造商，哀求他們使用我們的配件」。

報道稱，韓國四大集團——三星電子、現代汽車、SK、LG正在進行關乎企業存亡的產業重組。中國從曾經的廉價生產基地躍升成為向市場推出更廉價產品的競爭對手，隨着人工智能、電動汽車等製造業模式的變化，他們正面臨着稍有不慎就有可能淪為「二流」的危機。

據悉，現代汽車拿出了今後將汽車比重降低一半的「猛藥處方」，SK集團正在出售部分作為集團根基的化學產業。LG集團也在頻繁地出售子公司或者收購其他公司，意圖打造「一等基因（DNA）」。

對此，韓國專家指出：「由四大集團帶領數百家中小企業生產成品的『先端型生態系統』已達到了極限」，「韓國製造業已經站在了生死邊緣」。