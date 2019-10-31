華為每天淨賺2億 市場份額是蘋果的8倍

數據顯示，華為出貨量暴漲66%，市場份額是蘋果的8倍。另外，華為每天淨賺2億元。

中國大內媒體《中國經營報》10月31日報道，數據顯示，中國大陸智能手機市場在2019年第三季度按月有所改善，出貨量從第二季度的9,760萬台微弱上升到9,780萬台。

華為（含榮耀）出貨4,150萬部智能手機，再次刷新紀錄達到42%的

市場份額，年增長率高達66%，這是華為連續六個季度實現兩位數增長。這意味着，在中國大陸市場每10個人買新機就有4個人選擇華為。

Oppo，Vivo，小米和蘋果出貨進一步受挫，他們的合併份額僅佔市場的50%，低於2019年第二季度的54%和2018年第三季度的64%。

華為創始人任正非表示，華為困難只是暫時的。（視覺中國）

10月23日，華為消費者業務手機產品線總裁何剛宣布，截至10月22日，2019年華為手機銷量已突破2億台，比2018年提前64天。第四季度又是手機銷量的高峰，在無重大意外的情況下，華為出貨量排名全球第二基本穩了。

在中國大陸市場華為的市場份額和出貨量已經是蘋果的8倍,前三季度淨利潤是茅台的1.76倍。

10月30日晚間，上海清算所公布華為投資控股有限公司2019年三季度合併及母公司財報報表。報表顯示，華為投資控股有限公司今年前三季度實現淨利潤535億元人民幣,也就是說，每天淨利潤近2億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），較去年同期的440億元按年增長21.59%；實現營收6,033億人民幣，較去年同期的4,865億元按年增長24%。