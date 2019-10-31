華為PA晶片下單陸企　台企穩懋：對公司影響不大

近期有消息傳出，指華為已研發5G關鍵晶片PA，將交給大陸企業、LED龍頭三安旗下三安集成代工。受此消息影響，台灣半導體企業穩懋股價下跌。 穩懋就此事發聲，指目前只有穩懋能順利採用高階製程量產5G PA產品，大陸競爭對手不僅無法做到，甚至連4G高階PA的良率都非常低，因此對公司影響不大。

據內《中國經營報》10月29日報道，供應鏈消息人士爆料稱，華為自研的PA晶片開始釋單給中國三安集成電路有限公司。2020年第一季小量產出，第二季開始大量，以分散目前集中在台灣的PA代工的風險，是中國半導體國產化的一環。

PA晶片是射頻晶片中的一種，通信系統中用於信號放大，是影響信號覆蓋的重要晶片，5G時代因為要兼容多種網絡標準，其重要性日益增加。

針對華為轉單三安，穩懋方面指出，市場競爭一直存在，但目前只有穩懋能順利採用高階製程量產5G PA產品，陸系競爭對手不僅無法做到，甚至連4G高階PA的良率都非常低，因此對公司影響不大。

穩懋進一步稱，目前5G PA佔公司營收比重約一成，未來佔比會持續提升，且市場需求也會不斷攀升，對公司毛利率有正向幫助，大陸競爭對手在5G PA的發展差距很大，只能持續在中低階4G PA市場殺價競爭。

有業界人士指出，近年大陸供應鏈在半導體產業步步緊逼，雖然技術實力離台廠仍有距離，但華為產品涵蓋5G基站、手機等高端領域，需要大量PA，此時華為傳出自主研發PA晶片，並傳出委託代工訂單給大陸企業三安集成，對台灣PA業界是一大警訊。

（台灣《經濟日報》）