【美國減息】渣打料聯儲局12月或再減息　明年息口趨平穩

美國聯儲局昨晚一如市場預期減息0.25厘，並觸發以滙豐及渣打跟隨，調低港元最優惠利率（P）及存款利率。渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，預料聯儲局有機會於12月再度減息，惟香港銀行並無急切需要跟隨，估計港元拆息亦將持續高於美元拆息。

料美國經濟下行風險仍大

陳銘僑於電話會議上指，雖然美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於議息會議上暗示暫停減息，但近期當地經濟數據好壞參半，加上美國貿易政策及環球經濟不明朗，下行風險仍大，若然美國11月就業數據未如理想，又或中美貿易談判再現變數，局方有機會於12月繼續減息，估計機會約為一半。他認為，今年局方數次減息已足以穩住經濟，但另一方面亦無條件加息，估計明年美國息口較平穩。

本港息口方面，陳銘僑指出，過去香港並無完全跟隨美國加息，故此亦有空間不跟隨美國減息。他分析指，現時較長期的港元拆息高於美元拆息，反映港元息口存在一定風險溢價，加上近日本港金融市場信心開始回復，股市及盤房成交有復甦迹象，資金重返本港，估計港息將持續高於美息。他指出，上述情況有助港息維持穩定，預料港匯年內跌至7.85弱方兌換保證水平的機會愈來愈低，故此本地銀行調整息口並無必要性。