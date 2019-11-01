港交所李小加解畫一國兩制「缺陷論」　稱23條未立法令中央缺信任

港交所行政總裁李小加（0388）於英國出席倫敦金屬交易所（LME）周年晚宴時，形容一國兩制在執行之初出現「根本缺陷」（Fundamental flaws），引起熱議。

他今日為該番言論解畫，澄清自己並非批評一國兩制，但認為在制度實行之初，「一國」的保障與「兩制」的落實應當一同進行，例如一旦基本法《23條》立法無法落實，中央肯定會對香港普選缺乏信任。

稱「西方媒體也有標題黨」冀表歉意

李小加出席上市儀式後，主動向傳媒談及該番言論。他表示，留意到西方媒體及社會對香港現況存在偏見，感到有必要在晚宴上多作解釋。但由於「西方媒體也有標題黨」，加上部分人可能有偏見，令人誤以為他批評一國兩制，就此向公眾致歉。

李小加指，留意西方社會對香港現況存在偏見，故此在LME晚會上多作解釋。（資料圖片）

李小加重申，自己向來愛國愛港，是「一國兩制最熱衷的信奉者」，深信一國兩制屬最偉大的政治實驗。他澄清，自己所指一國兩制在實行上的缺憾，是指目前制度安排既未能保證一國不受挑戰，亦未能在兩制方面，透過普選完全落實港人治港。

23條未立法致中央對普選缺信心

李小加認為，「一國」與「兩制」的討論及實施不應割裂，「應該合在一起做，互為因果，不可分割，是硬幣的兩面。」他舉例稱，過去本港《23條》立法以失敗告終，令「一國」缺乏保障，中央肯定會對香港普選缺乏信任，擔憂香港以普選後獲取的政治權力反對「一國」；但反過來說，若長期未有普選，港人可能也難以擁抱「一國」。他總結指，若香港人不能保證不挑戰「一國」，將永遠得不到「兩制」的落實。

對於近日本港政治局勢，李小加認為「問題起於政治，最終一定要靠政治方法解決」，形容香港一旦走入暴力的不歸路將是萬丈深淵，永遠無法走出困境，呼籲港人拒絕暴力、遠離暴力，方能慢慢走出困局。