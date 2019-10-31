港交所行政總裁：「一國兩制」執行之初出現「根本缺陷」

港交所行政總裁李小加10月29日身在英國倫敦出席倫敦金屬交易所的周年晚宴，罕有對一國兩制做出評論。他說中國讓香港自治的計劃在執行之時就出現「根本缺陷」（fundamental flaws），這是因為北京政府從不相信香港不會反對「一國」。

香港反修例示威已持續4個月，在中港兩地對抗的情緒加深之際，李小加29日在倫敦對一群人發表講話，指香港近期的動盪暴露出「一國兩制」框架的問題。他說，英國人給予香港自治的願望，這在中國來說是「死胡同」。

他說：「中國從不對香港人有信心，以及相信他們不會反對『一國』，所以缺乏信任是中國為何抗拒給予香港人、本地人、本土自決派「兩制」（的原因）。他說中國與港人應在1997年來一場大型的討價還價，關於『中央政府會讓香港人有普選，以及香港人會絕對承諾不挑戰一國』。」

李小加指出：「我們（香港）一直是一個開放的社會以及一個自由的經濟體系。唯一一樣我們沒有的就是政治權利。」但他指出：「香港人需要問自己，『我們為什麼想要它？您想用它來做什麼？因為如果您想用它來反對中國主權，這是死胡同。』他說：「但如果您想用它來解決本地問題，那麼中央政府對此不會有問題。」

他說：「我們真的把責任歸咎於應該歸咎的一方嗎？如果你想一下，一國兩制的偉大構想與偉大創建在實施之初已有一些根本的缺陷。」