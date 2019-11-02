恒地借出錦田地建組合屋　李家誠︰希望能惠及近1萬個家庭

恒基地產﹙0012﹚向政府借出錦田江夏圍土地，以建2,000間組合屋，涉近43萬方呎土地，僅收象徵式1元的租金。

集團表示，響應特區政府加快和增加興建過渡性房屋的政策，借出一幅位於錦田錦上路江夏圍約42.8萬平方呎土地，為期7年，可供興建約2,000個組合屋單位，供正在輪候公屋的劏房戶及低收入家庭入住，目標希望能惠及近1萬個家庭，共約4萬人，成為本港歷來最大的社會房屋項目。

恒基地產主席李家誠表示，集團是首個支持社會房屋的企業，至今已提供約200個市區單位，並且於去年借出位於南昌街的地盤以興建香港首個組合屋項目。他續稱，集團再借出這幅位於錦田的土地，促成香港最大的過渡性房屋項目，希望能幫助有迫切需要的基層家庭，減輕他們的生活負擔，並改善居住環境。

恒基地產主席李家誠指，選址江夏圍地皮，主要是考慮到地點的便利。﹙資料圖片﹚

根據目前的構思，項目將採用組裝合成建築法（ MIC ）， 每幢樓高四層，每個單位面積介乎150至350平方呎，切合一至五人家庭，以至長者及傷健人士的需要。

李家誠補充，選址江夏圍地皮，主要是考慮到地點的便利，由這裡步行至港鐵錦上路站僅需15分鐘，附近亦有街市和市集等民生設施，能全面照顧居民生活所需。

同時，恒基亦計劃活化毗鄰項目的江夏圍大宅，供社企、非牟利補習中心等租用，為區內清貧學生、基層住戶提供康樂設施和社區服務，提升他們的生活質素。