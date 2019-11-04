蘋果公司將迎來最強競爭對手　谷歌盯上新領域

在谷歌攪局下，蘋果公司Apple Watch的市場地位將受到衝擊，全球可穿戴設備市場也將發生變化。

11月1日，谷歌（Google）母公司字母表公司（Alphabe）發佈公告稱，將斥資21億美元對美國可穿戴設備製造商蜚比（Fitbit）進行收購。這一交易若完成，在健康類可穿戴設備領域，美國蘋果公司（Apple）將迎來最強大競爭對手，而這一領域的競爭也或將越發激烈。

根據公告，字母表公司將以每股7.35美元的價格對可穿戴設備公司Fitbit進行收購，交易總額約21億美元，預計在2020年完成。

蘋果手錶Apple Watch領跑全球，是蘋果最暢銷智能設備。（VCG）

2007年成立的Fitbit公司是健康類可穿戴式設備的開拓者。目前它在全球範圍內有約2,800萬活躍用戶。2015年8月5日，Fitbit股價達到歷史頂峰的每股51.90美元。但隨着以蘋果公司Apple Watch為代表的各品牌智能手錶入場，Fitbit一度陷入市場份額難以維持的困境。

截至2019財年，可穿戴設備、智能家居業務是蘋果增長最快的業務板塊，按年增長40.8%至245億美元。

對於谷歌來說，將藉助Fitbit市場地位和健康管理平台，以此獲得更多數據，進一步發展谷歌健康醫療事業，並有實力向蘋果發展挑戰。需要指出的是，作為全球第二大智能手錶廠商Fitbit，佔據全球12.2%市場份額。儘管與蘋果份額差距巨大，但在谷歌收購後，有實力與蘋果抗衡，雙方競爭將不僅僅侷限於可穿戴設備，且在健康領域競爭也將會加劇，有望分奪更多市場份額。