「雙11」將至　中美貿易戰激發愛國情懷　消費者對美品牌三思？

尚有一星期便是內地最重要的購物節「雙11」，中﹑港兩地不少「剁手黨」均已整裝待發，養精畜銳，務求在「雙11」當日，以付出最少金錢，買到最平﹑質素最佳的產品。過往美國品牌為中國消費者最鍾愛的對象，可是在中美貿易戰的大環境，掀起一片愛國熱潮情況下，在購買美國品牌產品會三思而行。

有諮詢公司AlixPartners LLC發表報告，指出逾75%受訪中國消費者表示，「雙11」購物節期間，會否購買美國品牌產品會三思而行；有逾半的受訪者指出，此舉與愛國有關。

中國消費者多愛美國品牌？

過往內地消費者亦曾聲言其他國家品牌產品，其中日本品牌產品便是遭到內地消費者聲言罷買或杯葛對象。在2012年9月時，因中﹑日雙方關係緊張，不少日本品牌在內地市場面臨相當壓力。有日資品牌百貨店，更受到衝擊。

在去年「雙11」期間，Olay在美妝品牌中排名第二。（視覺中國）

AlixPartners LLC在報告內指出，受到中美貿易摩擦觸發中國消費者掀起愛國消費潮，對自身文化或主權受到任何輕視皆變得問題。

若中國消費者對考慮是否購買美國品牌變得審慎，對美國品牌會帶來多大影響？翻查去年「雙11」的資料顯示，原來來自美國的產品，是「進口國家與地區」中排第二。在美妝品牌中，來自美國的Olay為第2名。

在體育品牌方面，Nike更是排名第一，該體育品牌不單止獲內地年輕人喜愛，原來亦深受中國父母偏好。Nike的嬰幼兒鞋服，在母嬰行業排名第5名。蘋果更不用說，當然是最受的手機品牌。

去年「雙11」期間，Nike是最受歡迎的體育品牌。（視覺中國）

中國消費者開始多買國內品牌產品

若內地消費者最終在「雙11」期間，對美國品牌要多加三思，或會影響美國品牌在這個全球最大的電商購物節的銷情。

事實上內地消費者對國內品牌的偏好正在增加。據《華爾街日報》指出，過往內地消費者多熱中於Nike及Adidas等海外品牌，近年卻開始購買李寧（2331）的產品。

去年「雙11」銷售額最創新高，達到300億美元。