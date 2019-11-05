人行數字貨幣研究所與華為簽署合作備忘錄

中國人民銀行數字貨幣研究所於周一（4日），與華為簽署合作備忘錄。同時，人行清算總中心與華為簽署戰略合作協議。

華為指出，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛一行到華為深圳總部調研，先後參觀了華為園區、華為數字化轉型展廳，並與華為輪值董事長徐直軍共同見證了中國人民銀行清算總中心與華為公司的戰略合作協議簽署，以及中國人民銀行數字貨幣研究所與華為公司關於金融科技研究的合作備忘錄簽署。

另有法國傳媒指出，中國已經發起一項雄心勃勃的努力，來挑戰美國在區塊鏈技術領域裏的主導權。從發行數字貨幣到精簡大量政府服務，中國可以將區塊鏈技術應用到方方面面。

《中國證券報》則刊文《保險龍頭加速搶灘區塊鏈》，引述多位中國險企人士表示，區塊鏈在保險行業的應用，觸角已經深入到各個端口，多家龍頭險企相繼成立了區塊鏈保險實驗室，並投資數千萬元用於區塊鏈的風險防控。

上述媒體發現，保險行業應用區塊鏈的技術從傳統大型保險公司開始，隨着互聯網保險的發展才逐步展開。分析人士認為，保險公司紛紛涉足區塊鏈技術可以幫助突破保險業的侷限性或痛點。

業內人士認為，保險公司藉助電子存證、智能合約等方式，區塊鏈技術可貫穿至動態定價、保險簽約、數據運營以至於保險資金運用等方面，還可通過外部連接，與監管部門、其他機構主體、行業間多維聯動。