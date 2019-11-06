康宏稱復牌工作已屆尾聲　年初至今理財顧問業務錄25%增長

康宏環球（1019）於2017年捲入廉政風暴，公司及後改組管理層及重整品牌，惟股份一直停牌至今。康宏總裁吳榮輝表示，公司準備復牌的工作已屆尾聲，短期內會再向聯交所遞交文件，期望股份盡快復牌。

形容復牌已交九成功課

吳榮輝會見傳媒時指，公司於2017年12月停牌，經過兩年時間改組及重建，「公司依家已好掂」，而目前復牌工作已進入最後階段，形容「已向聯交所交咗九成功課」。至於集團過去兩年的業績至今仍未刊發，他指公司即將完成會計工作，並透露過去一年公司業務非常好。

康宏理財行政總裁冼健岷則指，公司的獨立理財顧問（IFA）業務自年初至今按年增長25%，雖然近兩個月受內地來港旅客減少影響，惟由於內地客僅佔整體約兩三成，加上公司持有澳門經紀牌照，可安排客人前往澳門簽單，可抵銷一定衝擊；另一方面，政府於4月推出自願醫保（VHIS）後，本地客需求持續強勁，故此現時業務仍能取得平衡。

擬開拓金融科技服務

吳榮輝續指，隨着IFA生意重上軌道，公司現專注開拓金融科技（FinTech）等新服務，將於6至9個月內，將持股的多間英國及歐洲FinTech公司業務帶來香港，其中在英國營運虛擬銀行的Tandem最快可於年底前在港推出服務，例如協助用戶整合不同銀行戶口、運用AI提供理財建議等，並計劃明年於香港聘請約60人。

康宏去年有份申請虛擬銀行牌照，惟最終無緣躋身首批8間虛擬銀行之列。吳榮輝回應指，對牌照仍感興趣，惟短期內不急於再次遞交申請。