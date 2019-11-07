企業大量外遷　深圳第二產業增速放緩

近幾年深圳製造業搬離深圳的消息不絕於耳，搬遷主體甚至從低端的落後產能逐漸蔓延至先進製造業，尤其是一些大中型企業。

中國深圳市統計局公布了深圳2019年前三季度經濟運行數據——前三季度全市地區生產總值18,689.13億元人民幣，按可比價計算，比上年同期增長6.6%，與深圳上半年GDP增長7.4%相比下降了0.8個百分點。

值得注意的是，數據顯示，深圳前三季度的三大產業結構由上年同期的0.1：40.2：59.7調整為2019年前三季度的0.1：39.3：60.6，第二產業顯示增速放緩。深圳市政府在線官網數據顯示，2019年1月7月，深圳固定資產投資中，第二產業投資增速放緩，甚至繼2016年下半年之後再次出現負增長，而作為第二產業最主要的構成，深圳的規模以上工業增加值的增速也在2019年出現放緩。

2018年7月20日，深圳鹽田港。（VCG）

受土地廠房租金、員工工資、原材料成本等要素成本上升，以及內地大力度的招商引資優惠政策等多種因素影響，深圳有相當一批企業已經先行一步往深圳周邊、內地以及印度、東南亞等地有計劃地開展產業轉移。2016年5月，一篇《別讓華為跑了》（2016年華為終端轉移落戶至東莞松山湖）引發社會輿論對深圳企業產業轉移的廣泛關注。

從遷出的企業主體來看，都是深圳電子信息產業的下游小企業。而根據深圳的統計數據，作為深圳經濟的重要支柱產業，電子信息產業佔深圳市GDP比重近1/4。從遷出企業的數量來看，《深圳市2018年中小企業發展情況的專項工作報告》顯示，2018年深圳有91家規模以上工業企業出現外遷情況，約佔規模以上工業企業總數的1.1%，累計在深工業總產值599.7億元，佔當年全市規模以上工業總產值的1.95%。同時報告還指出：近三年外遷的192家企業中，電子信息製造企業共計27家，佔全部外遷企業的37.5%。

深圳市政協調研報告曾提出一個警示：「深圳企業搬遷潮，遷走的不僅是一個大型企業，更是一個產業鏈的遷移，很多上下游配套的企業也隨之遷走，這對深圳先進製造業的發展極為不利。」深圳市政府發展研究中心主任吳思康曾指出，盲目追求第三產業的比重會影響城市競爭力，會造成產業「空心化」。深圳的定位是創新型城市，創新一定要有製造業的支撐，否則創新容易成為無本之木。