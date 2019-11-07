高盛：明年中國經濟增長或無法保6

高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）稱，中國經濟將穩定增長，但增幅會下降。

《財新網》報道，高盛近期發佈的報告預計，中國2019年實際GDP按年增速為6.1%，2020年可能降至5.9%。

2018年12月15日，工人在中國河北省定州市一家制藥企業的車間生產線上工作。（新華社）

高盛年初曾預期中國GDP增速為6.2%，但年內中國經濟增長逐步放緩，高盛隨即下調了預期。中國統計局數據顯示，2019年前三個季度，中國GDP按年增速分別為6.4%、6.2%和6%，增速呈逐步下降趨勢。

除高盛外，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等機構，也紛紛下調中國2019年GDP增速預測。對於2020年中國經濟形勢，多數機構均認為，2020年GDP增速還會繼續下降。

中金等公司預期，2020年中國GDP增速為5.9%，IMF的預測值為5.8%，麥格理的預測值為5.5%至6%之間。不過，高盛強調，相較於亞太地區多數國家，中國經濟增速仍然居前。

迪安竹稱，中國經濟受中美貿易摩擦影響，美國對中國產品加徵關税，削弱中國產品的競爭力，且關税政策的不確定性，會影響資本對中國投資的信心。

迪安竹表示，中美貿易談判還在進行，目前第一階段談判取得一定進展，但貿易政策的不確定性還會存在，未來中國經濟發展還要看談判的結果。