新加坡高官指中國有責任在政經科技行為方面設高標準

新加坡貿工部長陳振聲11月6日在上海出席第三屆新中論壇時，圍繞數碼經濟的影響、中美經濟競賽、新中合作等課題發表主旨演講，他談到中國有重大責任在經濟、政治、科技等行為方面樹立高標準，也有機會抓住歷史機遇，通過卓越的科技、經濟治理和地緣政治觀點，來贏得世界。

新加坡《聯合早報》報道，陳振聲在演講中表示，兩方在競爭時制勝的最佳方法不是打敗對手，而是通過科技、行為和政府治理的卓越標準來贏得對手以外的其餘世界，而當今世界最需要的正是領導力和良治，以讓人民過上符合他們期望與夢想的美好生活。

陳振聲還表示，當全球經濟面臨不確定性和動盪時，作為世界最大國家與經濟體之一，中國有重大責任在經濟、政治、科技等行為方面樹立高標準，中國也有機會抓住歷史機遇，通過卓越的科技、經濟治理和地緣政治觀點，來贏得世界。

新加坡貿工部長陳振聲認為中國有能力在國際社會中發揮更大作用。（新華社）

陳振聲指出，制勝的最佳方法不是打敗對手，而是贏得對手以外的全世界，「如果我們真心想取勝，我們就要超越自己，贏得對手以外的全世界。」

陳振聲進一步闡明，競爭方需要通過科技、行為和政府治理的卓越標準來贏得對手以外的其餘世界，當今世界最需要的正是領導力和良治，以讓人民過上符合他們期望與夢想的美好生活。

談及新加坡與中國兩國關係，陳振聲說，新中兩國雖然歷史、經濟體量、地理面積都不同，但兩國有着相似的更高願景，那就是兩國能在處理國際事務、治理國家、滿足人民多樣化願望等方面，攜手樹立新的標準。

陳振聲在演講中說：「這是中國可以也應該珍惜的歷史時刻。中國在悠久的歷史中經歷過高峰和低谷，它一向都知道，它的懷柔比力量更能贏得世界。」