【新股戰報】中國抗體超購逾12倍　暗盤跌逾10%後跌幅收窄

周一市況轉差，連累新股表現。中國抗體製藥（3681）暗盤甫開即破發，最低跌逾10%低見6.79元，現時富途暗盤報7.44元，較招股價7.6元低約2%。

耀才暗盤現報7.42元，低招股價2.4%。輝立暗盤現報7.45元，低約2%。

公司發售價定於7.6元，為招股價下限。公開發售部份錄12.87倍認購，每名認購投資者穩獲一手300股。

往績記錄期內，公司並無商業化任何產品，故並無確認任何收益。截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月底止4個月，期內虧損分別為 5,190萬元（人民幣．下同）、8,360萬元及2,840萬元。由於在研藥物（特別是我們的核心產品SM03）研發方面的進展，虧損淨額主要歸因於研發成本。

資料來源：公司招股書

RA單抗藥全球領先

中國抗體是專門研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。公司旗艦產品SM03是全球同類靶點中首個治療類風濕關節炎（「RA」）潛在的單抗藥物，並對其他免疫性疾病具有潛在療效。

自身免疫性疾病的中國生物藥市場規模於2018年達到25億元，並預計將於2018至2030年按複合年增長率34.6%進一步擴張，並於2030年達到878億元。