【新股戰報】銀城生活暗盤升12%　錯過仲有一隻物管股在排隊上市

內地物管股繼續有炒作，超額認購逾380倍的銀城生活服務（1922）今日在耀才暗盤市場最高曾見2.7元，最終收報2.44元，較招股價2.18元高12%，不計手續費，每手2,000股可賺520元。

在輝立暗盤市場收報2.42元，較招股價高11%。在富途暗盤市場亦收報2.44元，較招股價高12%，最高曾見3元。

新上市物管股首日皆錄升幅

物管股上市受捧其實有跡可尋，一是今年強勢的物管股近日又再創新高，該板塊的市盈率由20到40倍不等，當中龍頭之一的碧桂園服務（6098），現價市盈率更達到66倍，估值高企，主要由於物管行業的收益穩定，市場亦憧憬行業併購會帶來高增長。

二是近日上市的物管股，首日掛牌皆有不錯升幅，如10月18日上市的藍光嘉寶（2606）首掛便升15%，上市至今累升20%。10月11日上市的鑫苑服務（1895）首掛早段更曾升近1倍，最終升42%，上市以來則升約5%。

但要留意，在管規模、市值等與銀城生活相若的鑫苑服務，股價上市後便無以為繼，近日曾跌穿招股價，低見1.74元，或因銀城生活即將上市，市場炒作「影子股」才令該股一連反彈兩日，今日升18%，收報2.26元，現價市盈率只有13倍，亦反映市場對非龍頭的物管股，估值可能不會給予太高。

傳建業新生活上周五向聯交所遞表

如果錯過了近期新上市的物管股，現時其實還有一家內地物管股正在排隊上市，為建業集團旗下的建業新生活，建業集團亦持有建業地產（0832）。

據初步招股文件，建業新生活2016至2018年收入分別為3.49億元（人民幣．下同）、4.61億元、6.94億元，年複合增長率41%。今年上半年，收入較去年同期增長143%至6.8億元，超過了2018年全年的總收入。

上半年，來自持續經營業務的利潤為1.03億元，2018年全年為5,197萬元。