習近平﹕比雷埃夫斯港屬中希雙方優勢互補　互利共處的範例

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛，在希臘總理米佐塔基斯夫婦陪同下，共同參觀中遠海運比雷埃夫斯港項目。

習近平（左）在希臘總理米佐塔基斯陪同下，共同參觀中遠海運比雷埃夫斯港項目。（AP）

比雷埃夫斯港是希臘最大港口，位於雅典西南約10公里處。2016年，中遠海運集團成功中標比雷埃夫斯港港務局私有化項目，正式成為港務局控股股東並接手運營管理，當前直接和間接為當地1萬多人創造了就業。該港現已成為地中海地區最大港口和全球發展最快的集裝箱碼頭之一。

習近平指出中國倡議的「一帶一路」不是口號和傳說，而是成功的實踐和精彩的現實。「一帶一路」倡議堅持共商共建共享，不是一家說了算，而是大家共擔責任，共享成果。中國在對外交往中秉持正確義利觀。

習近平指出，比雷埃夫斯港項目是中希雙方優勢互補、強強聯合、互利共贏的成功範例。希望雙方再接再厲，搞好港口後續建設發展，實現區域物流分撥中心的目標，打造好中歐陸海快線。他相信比雷埃夫斯港的前景不可限量，合作成果一定會不斷惠及兩國及地區人民。祝中希合作不斷取得新的佳績。

中遠集團自2008年10月，從希臘當局長達35年的特許經營權，加強升級比雷埃夫斯港的集裝箱碼頭，其後兩國關係日益緊密。

2016年中遠海運更在希臘議會的投票批准下，獲得了收購該港口管理局的51%股權。估計該協議一旦達成，將使其能夠多加收購比雷埃夫斯港口16%的港口股權。

中遠集團計劃將比雷埃夫斯港口轉變為歐洲最大的商業港口，斥資約6.6億美元促進歐亞業務發展，其中包括到2022年前，將強制性投資約3.3億美元於比雷埃夫斯港。