習近平參觀希臘最大港口　兩國同意推運中遠海運投資計劃

中國國家主席習近平訪問希臘。兩國11月11日簽署16份協議，包括同意推進中遠海運（COSCO Shipping）對希臘最大港口比雷埃夫斯（Piraeus）價值約6億歐元的投資，在歐亞貿易迅速增長下，增強作為樞紐的角色。

中遠海運於2009年取得35年期的特許經營權，提升和經營比雷埃夫斯的貨運碼頭。中遠海運計劃將碼頭變成歐洲最大的商業港口，斥資約6億歐元提升運作，包括於2022年前強制投資3億歐元，事成後將獲得港口額外的16%股份。

報道指出，但是當地社區的反對，促使希臘10月拒絕中遠海運在比雷埃夫斯新建貨運碼頭的提議，稱條件「還不成熟」。

習近平11日會晤希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。一名希臘政府官員說，兩國簽署一份諒解備忘錄，指出雙方願意克服任何困難，落實中遠海運在比雷埃夫斯投資的共同意。

習近平指，希望早日將比雷埃夫斯港建設成為地中海地區最大貨櫃中轉港，充分發揮其海－鐵聯運樞紐作用，提升中歐陸海快線的運能。

米佐塔基斯則指，希方積極參與共建「一帶一路」，將比雷埃夫斯港建設成為歐洲最大港口，帶動歐亞互聯互通。希臘希望成為中國進入歐洲市場的門戶，歡迎更多中國企業前來投資興業。