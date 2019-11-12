優品360共72間分店遭破壞　公司發聲明回應3點指控及公開CCTV

優品360（2360）多間分店在示威活動屢受破壞。公司在中午發出聲明，指已多次澄清從未參與、亦絕不支持任何暴力行為，惟網上仍流傳不少針對公司和管理層的失實指控，令集團旗下分店屢遭破壞。聲明指，截至本周一為止，合共72間分店遭受不同程度的破壞，次數達到182次。

聲明回應3點指控，對於「捐52萬予深水埗涉撞人的士司機」的指控，公司指，集團及其管理層從來沒有參與有關捐款，主席林子峰為香港福建社團聯會200位永遠名譽主席之一，僅於6年前向香港福建社團聯會捐贈一次性款項，該筆款項主要用作敬老及教育工作，除此之外，林子峰並沒有向該會作出任何其他捐款，亦沒有參與該會任何決策。

針對「曾於撐警集會派發優品360現金券」的傳聞，集團指並不知悉有關活動，針對網上流傳有團體以優品360現金券作為公眾活動車馬費，集團已於10月10日向傳媒發出澄清，強調集團流通市面且未過使用期限之現金券總值不多於4,500元，籲收到訊息的人士，要認清真偽，小心受騙。

重申無做過對不起香港人的事

有關「10月2日屯門分店落閘事件」，優品360決定公開當日閉路電視畫面，片中指店員發現有學生及黑衣人向分店前進，店員決定落閘，同時有學生衝入，店員其後致電經理求助，經審視後，店員重新開閘讓客人離開，其後店員再次落閘，但之後被強行打開，閉路電視受到破壞。

集團再度重申，網絡上將集團及一眾管理層與「福建黑幫」及「黑社會」掛鉤的指控並不屬實，集團從未曾參與，亦絕對沒有支持任何暴力行為。目前香港有超過120萬福建人口，絕對不能因為北角的打鬥事件，就將所有福建人與黑社會扯上關係。

該聲明又再次提到，優品360自創辦至今，從來沒有做過對不起香港人的事，相信時間可以證明一切。