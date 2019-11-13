受特朗普講話推動　納指再創收盤歷史新高

11月12日，美股小幅收高，納指再創收市歷史新高，道指平歷史最高收盤紀錄。美國總統特朗普抨擊美聯儲對於降息猶豫不決，拖累了美國經濟和股市，並認為美聯儲應該繼續降息。

11月12日，道指收盤持平，報收於27691.49點。標普500指數漲4.83點，報3091.84點；納指漲21.81點，報8486.09點。盤中，納指最高上漲至8514.84點，標普500指數最高上漲至3102.61點，均創盤中歷史最高紀錄。道指的歷史盤中最高紀錄為11月7日創造的27774.67點。

特朗普政策對股市走向有重要影響。（新華社）

美國總統特朗普（Donald Trump）11月12日在紐約經濟俱樂部就美國經濟與股市、就業市場、美聯儲（Fed）政策、貿易局勢與談判等多項問題發表了講話。特朗普自誇：「從當選以來，標普500指數上漲了45%以上，道指上漲超過50%，納指上漲了60%。要不是美聯儲在減息問題上猶豫不決，這些數字還可能會更高。」

特朗普又稱：「如果我們有一個與我們合作的美聯儲，我可以向你們保證，你們可以在這些數字上再增加25%。但是我們都會犯錯，不是嗎？不是太經常。我們偶爾會犯錯。」

市場認為，特朗普所謂的「錯誤」可能是指他選擇提名鮑威爾（Jerome Powell）來領導美聯儲，也有可能是鮑威爾青睞的貨幣政策路線。

特朗普還認為，美聯儲應該繼續降息，使美國在全球市場上更具競爭力。此外，特朗普還在講話中強調了本屆政府所取得的就業成就，稱在過去兩年半中經濟新增了700百萬個崗位，遠高於前總統奧巴馬以及預算辦公室的預期。

針對美國經濟，特朗普稱，2018年的GDP增長率達到了十多年來的最高水平；美國有巨大的經濟潛力。他認為美國可以進一步降低税率，稱公司税率可能會降低。