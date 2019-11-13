恒大擬未來3年斥450億元人民幣發展新能源車

中國恒大集團董事局主席許家印在廣州舉行的集團新能源汽車全球戰略合作伙伴峰會上透露，未來三年擬投資450億元人民幣在新能源汽車行業，並將在中國、瑞典及「一帶一路」沿線國家佈局十大生產基地，並同時開發15款新車。

2019年胡潤房地產企業家榜顯示，許家印蟬聯中國地產首富。（VCG）

《文匯報》11月13日報道，雖然新能源汽車銷量最近出現下滑，不過許家印在峰會上詳細闡述了集團造車的未來規劃和具體目標。他說，恒大造車目標是，力爭在三年至五年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團，十年內實現年產銷500萬輛。

在具體規劃方面，恒大目前已在核心技術、生產製造、研發設計等領域完成戰略佈局。其中，成立新能源汽車全球研究總院，與全球五大汽車工程技術企業（德國FEV、德國EDAG、德國IAV、奧地利AVL、加拿大MAGNA）同步研發15款新車型及關鍵技術，覆蓋頂級型、超豪華型、豪華型、尊享型、舒適型、經典型等所有檔次及轎車、SUV、MPV等全系列車型，實現產品線全覆蓋。

同時，將在中國、瑞典及「一帶一路」沿線國家佈局10大整車和零部件生產基地。據瞭解，所有生產基地都將按「工業4.0」標準打造，力爭成為行業高端智能工廠的典範。通過運用人工智能、物聯網技術，實現衝壓、車身、塗裝等生產線無人化作業的「黑燈工廠」。

許家印透露，未來三年，恒大新能源汽車投資達450億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），而第一款車「恒馳1」將在2020年上半年正式亮相，恒馳全系列產品將從2021年陸續實現全面量產。