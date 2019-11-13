領展內地組合出租率99%　續尋求提升資產機會　股價午後仍偏軟

領展（0823）中午公布9月底止中期業績，中期分派增長8.3%，至141.47港仙，惟午後股價仍偏軟，現跌1.4%，報81.15元，成交額4.12億元。

期內領展收益及物業收入淨額分別按年增長8.2%及8.3%至53.32億元及40.71億元。不包括任何期內收購、出售或新營運物業，收益及物業收入淨額分別按年增長7.8%及8.5%。

截至9月底，物業組合的租用率維持於96.9%的水平，整體物業組合的續租租金調整率維持18.1%。平均每月租金由3月底的每平方呎68.0元，上升至9月底的每平方呎69.6元。

期內，時租泊車收入受週末顧客人數下跌所影響。因此，按相同基準計算，停車場收益總額僅錄得按年增長8.2%。9月底，每個泊車位每月收入按年增長8.2%至2,929元。

內地零售物業平均租用率99%

內地物業按價值計算佔物業組合的12.5%，當中包括五項分佈於四個一線城市的物業。期內，中國內地物業組合錄得收益總額7.32億港元及物業收入淨額5.78億港元，分別按年增加49.4%及48.2%。9月底，位於中國內地的四項零售物業接近全數租出，平均租用率為99.0%。

領展指，計劃以「領展購物廣場」作為統一的品牌形象，重新打造旗下所有位於中國內地的零售物業。

續尋求提升資產機會

領展指，儘管進行大型資產提升項目的難度不斷提高，惟集團會繼續尋求提升資產機會，並以達到雙位數的投資回報為目標。

領展又指，正著力尋找合適的收購機會，藉此推動外部增長，正不斷在中國內地尋找潛在投資機會，並以位於四個一線城市與其周邊三角洲地區的中檔零售物業及甲級辦公室為目標。