上月私宅轉手平均賺幅跌穿80%　利嘉閣：衝突惡化或令樓價受壓

示威衝突持續，令二手成交價持續下跌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，10月份二手私宅轉手獲利情況持續不濟，綜合土地註冊處資料所得，今年10月全港1,749宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，賬面獲利個案共1,701宗，佔比達97.3%，較9月的97.9%跌0.6個百分點，連跌3個月並創過去9個月以來的新低。

至於每宗私宅轉手的平均賺幅亦顯著回落，較9月跌3.6個百分點至79.2%，同樣連跌3個月，並為9個月以來首度跌穿8成的水平。不過他指出，惟政府放寬樓按按保等利好消息，料11月情況將有所改善。

上月海怡半島平均賺幅最高

若檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有7個達100%獲利，而每宗平均賺幅則介乎最少的15.4%至最多的132.2%不等。當中以海怡半島錄得的每宗轉手個案平均賺幅最高，達逾1.3倍，跑贏榜首常客嘉湖山莊的1.2倍。

上月海怡半島每宗轉手個案平均賺幅達1.3倍。（資料圖片）

本月私宅轉手平均賺幅或重上80%

至於上月榜內賺幅最低者是東環，平均每宗只賺約15.4%。陳海潮指出，受《施政報告》放寬按揭限制刺激，10月下旬至11月上旬的二手買賣登記量價齊升，料本月公布的有關數字，可分別達97.8%及重上80%水平。不過，近日社會形勢又突趨惡化，恐再次令樓價受壓，估計下月情況未許持續樂觀。